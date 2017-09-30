Лисенко: Бойовики відкривали вогонь з танків поблизу Авдіївки

748 переглядів
Субота, 30 вересня 2017, 13:48

Минулої доби українські військові зафіксували різке загострення ситуації на Донецькому напрямку, зокрема, біля Авдіївки позиції українських військових обстрілювали з танків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Речник зазначив, що з 5 до майже 9 ранку незаконні збройні формування вели інтенсивний вогонь з важкого озброєння по позиціях українських військових на ділянці Авдіївка та на позиції "Шахта Бутовка".

"В обох місцях ворог застосовував міномети, а поблизу Авдіївці – відкривав вогонь з танків. Кількість снарядів, випущених під час цієї збройної провокації, наблизилась до позначки "80". Українські військові оперативно зреагували на загострення ситуації та відкрили вогонь у відповідь, в тому числі з бронетехніки", - сказав Лисенко.

 

Речник також уточнив, що у Березовому, де отримав поранення український військовий, бойовики застосували гранатомети різних систем та кулеметів, обстріл з яких тривав понад годину.

"У Водяному окупанти провели 4 обстріли, одних з яких був мінометним. По два обстріли з легкого озброєння зафіксували у Павлополі та Талаківці", - додав Лисенко.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь, у т.ч. застосовуючи міномети і танки. Поранення різного ступеню важкості отримали 4 українських військовослужбовців.

Теми: АТО Авдіївка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українська збірна завоювала 14 медалей на Іграх нескорених 30 вересня 2017, 09:39
Доба в АТО: бойовики били з танків і мінометів, поранено 4 бійців ЗСУ 30 вересня 2017, 07:38
День в АТО: Бойовики 9 разів стріляли по позиціях ЗСУ, 1 військовий поранений 29 вересня 2017, 18:20
powered by lun.ua
Головні новини
Лисенко: Бойовики відкривали вогонь з танків поблизу Авдіївки
ГПУ не знайшла криміналу у підвищенні цін на скраплений газ
У Калинівці припинились неконтрольовані вибухи - ДСНС
Доба в АТО: бойовики били з танків і мінометів, поранено 4 бійців ЗСУ
Усі новини
фото

Несподівана Галичина у фотопроекті "Terra Galicia" Юрка Дячишина

здоров'я

Брудна білизна притягує клопів, як магніт, – дослідники

у топі

Джона Сноу окільцювали: зірки "Гри престолів" офіційно заручилися