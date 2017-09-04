Меркель виступила проти членства Туреччини в ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.

Про це Меркель заявила під час телевізійних дебатів зі своїм опонентом соціал-демократом Мартіном Шульцем, пише Reuters.

"Зрозуміло, що Туреччина не повинна стати членом ЄС", - сказала Меркель.

"Я поговорю з моїми колегами, щоб подивитися, чи зможемо ми досягти спільної позиції з цього питання, щоб ми могли припинити ці переговори про приєднання", - додала вона.

З такою заявою Меркель виступила після того, як Шульц, здавалося, здивував її, пообіцявши покінчити з переговорами, в разі обрання канцлером на федеральних виборах 24 вересня.

"Якщо я стану канцлером Німеччини, якщо люди цієї країни дадуть мені мандат, тоді я запропоную Європейській Раді, щоб ми припинили переговори про членство Туреччини", - сказав Шульц.

"Чи зможемо ми переконати всі країни в цьому, я не знаю. Але я буду боротися за це ", - додав він.

Спочатку Меркель застерегла від такого кроку, заявивши, що було б безвідповідально наражати на небезпеку відносини з Туреччиною в той час, коли громадяни Німеччини містяться там в тюрмі.

Дванадцять німецьких громадян в даний час знаходяться під вартою в Туреччині за політичними звинуваченнями, четверо з них мають подвійне громадянство.

Цей коментар, швидше за все, погіршить вже напружені зв'язки між двома союзниками по НАТО, які погыршилися після того, як турецький президент Тайіп Ердоган почав гоніння проти опозиції через невдалу спробу державного перевороту в липні минулого року.

Як повідомлялося, на думку німецьких телеглядачів Меркель здобула перемогу на телевізійних дебатах з Шульцем.

Вибори до Бундестагу відбудуться 24 вересня.