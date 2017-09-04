АТО: Бойовики застосували міномет, один боєць ЗСУ отримав поранення

Російсько-окупаційні угруповання, застосовуючи міномети, гарнатомети і стрілецьку зброю, продовжують обстріли позицій ЗСУ на усіх напрямках. За минулу добу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. З них 21 обстріл характеризується як неприцільний.

Як і у попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку.

Тут найбільша кількість вогневих провокацій противника зафіксована поблизу селища Зайцеве. Починаючи з 18 години бандити 5 разів обстріляли позиції ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також наприкінці доби під ворожим вогнем тричі опинились українські укріплення в Авдіївській промзоні та двічі – біля Майорська.

На Приморському напрямку бандити тричі застосовували стрілецьку зброю на околицях Павлополя. Близько 20 години біля цього ж селища вони випустили 5 мін калібру 82 міліметри. Обстріли ворога з використанням стрілецької зброї зафіксовані й неподалік Гнутового, Талаківки, Лебединського та Широкиного.

В результаті гранатометного вогню противника на підступах до Мар’їнки поранення отримав один український захисник.

На Луганському напрямку близько 21 години російські найманці, нехтуючи мирними домовленостями і наражаючи на небезпеку цивільне населення, зі стрілецької зброї обстріляли контрольно-перепускний пункт (в’їзду-виїзду) Станиця Луганська.

У штабі зазначили, що незважаючи на повну готовність дати ворогу жорстку відповідь, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

"Цей факт вчергове підтвердив, що у даному районі бойовики не бажають дотримуватися режиму повного припинення вогню, який мав би розпочати процес "дзеркального" відведення військ", - констатували у штабі АТО.