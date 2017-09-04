Україну накриють дощі та грози

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Понеділок, 4 вересня 2017, 09:32

4 вересня на заході України, у більшості північних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях очікуються сильні дощі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.

"Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі.

На території Київської області 4 вересня вранці та вдень очікуються грози, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с. 

 
скриншот з сайту Укргідрометцентру 

У Києві 4 вересня вранці та вдень гроза, шквали 15-20м/с.

Крім того, упродовж 4-5 вересня на річках басейну Дністра (в межах Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-0,7 м

4 вересня на рiчках Закарпатської області триватиме підвищення рiвня води.

"У мiсцях проходження сильних злив буде формуватися значний мiсцевий стiк, швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках, можливе утворення селевих потоків", - підсумували у ДСНС.

Теми: погода
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