За "небажану поведінку" пропонують висилати з Росії

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Понеділок, 4 вересня 2017, 09:45

У Раді Федерації РФ готується законопроект, що визначає критерії та ступінь відповідальності за спроби деструктивного впливу ззовні на внутрішньоросійський порядок.

Про це пише 4 вересня видання "Известия", посилаючись на свої джерела.

За "небажану поведінку", під якою розуміється діяльність, що завдає шкоди національній безпеці, російським громадянам загрожуватиме відповідальність – від адміністративної до кримінальної, а іноземцям – видворення з країни.

Така норма передбачена в законопроекті, який зараз готує комісія Ради Федерації (РФ) щодо захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи Росії.

Документ може бути внесений до Держдуми вже на початку 2018 року і доповнить вже існуючий ФЗ "Про небажані організації", прийнятий двома роками раніше.

Інформацію підтвердив і глава комісії сенатор Андрій Клімов.

Теми: Росія
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