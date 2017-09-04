Україна і США пролетять з контролем над Росією та Білоруссю

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Понеділок, 4 вересня 2017, 10:48

З 4 по 8 вересня в рамках Договору про відкрите небо місії США та України проведуть спостережний політ над Білоруссю та РФ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

Згідно з даними прес-служби, метою проведення спостережного польоту є контроль військової діяльності на територіях Росії та Білорусі.

"З 4 по 8 вересня в рамках договору про відкрите небо планується проведення спостережного польоту місії США та України над територією групи держав-учасників Білорусії і Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, НАТО направить трьох експертів для спостереження за військовими навчаннями Росії і Білорусі "Захід-2017", які розпочнуться у вересні.

"Захід-2017" - спільні навчання Збройних сил РФ і Білорусі, заплановані в період з 14 по 20 вересня цього року. За офіційними даними РФ, в навчаннях візьмуть участь до 13 тисяч військовослужбовців.

Союзники НАТО стурбовані тим, що Москва може залишити військову техніку в Білорусі після завершення навчань і потенційно зможе використовувати їх для швидкого перетину кордону з країнами Балтії, як це було в Грузії в 2008 році і в Україні в 2014 році.

Українська правда

Теми: Росія Україна Білорусь США
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