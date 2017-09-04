Лоу-кост запустить ще 3 рейси в Італію з Києва та Львова

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Понеділок, 4 вересня 2017, 11:12

Авіакомпанія Ernest Airlines розпочне виконання рейсів з Києва та Львова у три італійські міста.

Згідно з даними веб-сайту авіакомпанії, з 9 грудня будуть виконуватися рейси Київ-Неаполь, з 4 грудня - Київ-Бергамо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

20 жовтня стартують рейси зі Львова до Бергамо та Венеції, з 8 грудня – зі Львова до Неаполя.

Вартість польоту в один бік стартує від 50 євро. У вартість входить ручна поклажа до 10 кг.

Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Мілані. Основний операційний центр компанії розташований в Тирані (Албанія).

Авіакомпанія є лоу-кост перевізником і обслуговує італійський і албанський ринок. Її флот налічує два літаки - Airbus-319 і Airbus-320.

Європейська правда

Теми: авіа
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