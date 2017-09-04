У Швейцарії знайшли багато "золота Януковича" – Луценко

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Понеділок, 4 вересня 2017, 17:41

В Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Про це на брифінгу в Миколаєві заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не можу поки повідомляти, кому саме належить та комірка з золотом, аби не нашкодити інтересам слідства. Але можу підтвердити, що велика кількість золота знайдена в банківський комірках в Швейцарії, і належать людині, близькій до так званої "родини Януковича", - сказав Луценко.

Він також додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

В найближчий час він пообіцяв розповісти деталі цієї справи.

Українська правда

Теми: Янукович Луценко Швейцарія
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