У Швейцарії знайшли багато "золота Януковича" – Луценко

В Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Про це на брифінгу в Миколаєві заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не можу поки повідомляти, кому саме належить та комірка з золотом, аби не нашкодити інтересам слідства. Але можу підтвердити, що велика кількість золота знайдена в банківський комірках в Швейцарії, і належать людині, близькій до так званої "родини Януковича", - сказав Луценко.

Він також додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

В найближчий час він пообіцяв розповісти деталі цієї справи.

Українська правда