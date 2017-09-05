Швеція, Чехія та Іспанія здійснять спостережний політ над Україною

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Вівторок, 5 вересня 2017, 02:44

Група міжнародних спостерігачів зі Швеції, Чехії та Іспанії протягом тижня здійснять спостережний політ над територією України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в Facebook.

Відзначається, що група в складі 15 осіб - 9 від Швеції і по три спостерігача від Чехії та Іспанії, вже прибула до Борисполя літаком спостереження SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції.

"Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції. Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня", - йдеться в повідомленні.

Спостережний політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.

Теми: Україна Генштаб
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