Доба в АТО: Бойовики били 36 разів, втрат серед військових ЗСУ немає

286 переглядів
Вівторок, 5 вересня 2017, 06:41

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Загалом, за минулу добу зафіксовано 36 обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. З них 18 характеризуються як не прицільні. Втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в кінці минулої доби терористи посилили обстріли, в основному вони застосовували стрілецьку зброю і гранатомети.

Основна напруга зберігалася на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики 4 рази відкривали вогонь в районі Зайцевого, двічі - біля Пісків. З гранатометів злочинці били в Авдіївській промзоні, біля Кам'янки і шахти Бутівка.

На Приморському напрямку після 18.00 терористи продовжили вогневі провокації в околицях Водяного. Також під гранатометним вогнем опинилися позиції ЗСУ на підступах до Лебединського, Широкиного і Мар'їнки. По опорних пунктах сил АТО біля Талаківки сепаратисти тричі били з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики відкривав вогонь з різних видів зброї в районі Кримського, Станиці Луганської і Малинового.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: Бойовики 9 разів стріляли по ЗСУ у понеділок 4 вересня 2017, 18:55
Енергетична криза в Луганській області: надія тільки на президента 4 вересня 2017, 15:36
У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання 4 вересня 2017, 15:06
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 5 вересня. Плагіатор Янукович та кінець "помаранчевої" казки
Пораненому на військових навчаннях оператору відмовили у визнанні потерпілим
Гройсман розповів пріоритети бюджету на наступний рік
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Усі новини
Книги

"Прогулянка лісами": уривок із книги про подорож Аппалацькою стежкою

Поради психолога

Як повернутись до школи? 14 порад батькам школярів