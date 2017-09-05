Вашингтон і Сеул домовилися посилити тиск на КНДР

Президенти США і Південної Кореї Дональд Трамп і Мун Чже Ін під час телефонної розмови в понеділок домовилися посилити тиск на Північну Корею, використовуючи всі засоби, що є в їхньому розпорядженні.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Президент Трамп дав принципову згоду на те, щоб Південна Корея придбала озброєння і обладнання з США на багато мільярдів", - йдеться в повідомленні.

У документі також наголошується, що президенти висловилися "за посилення спільних військових можливостей".

Крім того, "президент Трамп погодився з південнокорейською ініціативою про зняття обмежень на вагу боєголовок" на ракетах, розміщених в Південній Кореї.

Оголошене КНДР випробування водневої бомби президенти двох країн назвали "серйозною загрозою" і "провокацією", які Північна Корея представляє світу".

Як повідомлялося, 3 вересня Японія та Південна Корея підтвердили, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Інтерфакс-Україна