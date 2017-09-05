Путін вдає, що він за миротворців на Донбасі

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Вівторок, 5 вересня 2017, 10:33

Президент Росії Володимир Путін вважає, що миротворці ООН на Донбасі підуть на користь вирішенню конфлікту на сході України, але це треба узгоджувати з "ЛНР" і "ДНР".

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у вівторок, повідомляє "Інтерфакс".

"Наявність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречним і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", – заявив російський лідер.

За словами Путіна, може йтися "лише про функції забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ".

"Друге – ці сили повинні знаходитися в зв'язку з цим на лінії розмежування і на жодних інших територіях", – заявив російський лідер  

"Третє – вирішення цього питання має відбутися не інакше, як після розведення сторін і відведення важкої техніки, і це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками самопроголошених республік, ДНР і ЛНР", – сказав він.

"Якщо все це зробити, це точно піде на користь вирішенню проблеми на південному сході України. І ось міністр тут, будемо вважати, що це доручення МЗС внести відповідну резолюцію до Ради безпеки (ООН – ред.)", – заявив президент Росії.

Теми: Донбас Путін Росія ООН
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