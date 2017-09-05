Лічильник хабарників на сайті ГПУ нарахував уже 6575 історій

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Вівторок, 5 вересня 2017, 14:27

На сайті Генеральної прокуратури встановлено лічильник виявлених фактів хабарництва, станом на 14:15 вівторка він нарахував 6 575 фактів корупції.

"Відучора на сайті ГПУ встановлено лічильник, який в режимі он-лайн обліковуватиме виявлені факти хабарництва та інших корупційних злочинів та кількість переданих до суду відповідних справ", – написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook

Він зазначив: "Вчора, поки (я) був у відрядженні в Миколаєві, лічильник прокрутився на три позиції: на хабарі у 7 тисяч доларів було затримано голову Горохівської РДА, голову райради та начальника відділу Держгеокадастру Горохівського району Волинської області".

"Сьогодні станом на 13:00 лічильник показує вже на 9 більше!", – потішився генпрокурор.

"Серед них депутати селищної та обласної рад, а також двоє посадовців КМДА – завідуючого господарством КП "Госпкомобслуговування" та начальника Управління адміністративного та господарського забезпечення КМДА. Останніх затримано в рамках спільних з мером Києва дій по протидії корупції", – уточнив Луценко.

Загальна сума хабарів облікованих хабарників за неповні два дні – 74 000 грн та 10 500 доларів, похвалився він.

"За годину додався ще податківець з Вишгороду – 10 тис грн хабар", – додав також Луценко.

"Лічильник хабарників крутиться, ми працюємо!", – наголосив він.

Теми: хабар корупція Генпрокуратура
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