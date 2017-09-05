У Києві хочуть звести гірськолижний комплекс на сміттєзвалищі

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Вівторок, 5 вересня 2017, 16:09

Департамент економіки та інвестицій КМДА готує інвестиційний конкурс для будівництва гірськолижного комплексу на місці колишнього сміттєзвалища у Києві.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"Розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво гірськолижного комплексу з об’єктами розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного відпочинку "Пирогово" в Голосіївському районі"", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вивчається можливість такого будівництва на колишньому полігоні твердих побутових відходів № 1. 

 
Звалище у Голосієві
Фото youtube.com

На земельній ділянці орієнтовною площею 100 га планують облаштувати: вхідну групу з кафе, автостоянку, спортивний центр із басейном, технічну водойму  для тренувань із вейкбордінгу, магазин і спортивну інфраструктуру.

А також готельно-ресторанний комплекс, мотузковий парк, інформаційні хаби, ресторан та допоміжні приміщення для спортсменів, кінно-спортивний заклад, спортивні майданчики для гри в мініфутбол.

Крім того, у планах – звести відкритий майданчик, який взимку використовуватимуть як зону викату лижників і сноубордистів, для проведення масових спортивно-культурних заходів, а влітку – для розміщення рамп для роллерів і скейтбордерів, батутів, збірно-розбірних атракціонів. 

Орієнтовний об’єм інвестицій – 12,3 мільйона євро.

Теми: Київ
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