ЄС додасть до санкційного списку одну компанію з Криму

Європейський Союз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає "Європейська правда".

"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав він.

Ambassadors are set to add the company Crimean sea ports to the sanctions list tomorrow. #Ukraine #Russia #Crimea