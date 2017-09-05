РФ направила проект резолюції про миротворців на Донбасі Генсеку ООН

Постпред РФ при ООН Василь Небензя повідомив, що у вівторок російська сторона направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Як розповів Небензя журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок, цього тижня російську ініціативу обговорюватимуть експерти країн - членів Ради безпеки ООН, а її розгляд на більш високому рівні може розпочатися наступного тижня.

"Ми розраховуємо на змістовний діалог (у Радбезі ООН) щодо ініціативи, яка, на нашу думку, допоможе встановленню миру в цій частині України", - сказав Небензя.

У МЗС України взяли до уваги заяву президента РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі та готові опрацьовувати це питання, проте наголосили, що не може бути й мови про присутність росіян на території України під виглядом миротворців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООН в США у вересні.

Президент також обговорював це питання з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.

Інтерфакс-Україна