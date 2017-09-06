Експерт пояснила чому на фото росЗМІ Путін одного зросту з Сі Цзіньпіном

3113 переглядів
Середа, 6 вересня 2017, 06:00

Опубліковане кремлівськими ЗМІ фото, де Путін здається вищим ніж є насправді, свідчить про  бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами.

Про це пише Голос Америки.

Старший дослідник американської приватної розвідувальної компанії RAND Селі Ліллі (Sale Lilly) побачила свідчення амбіцій Росії у фото, опублікованому державними ЗМІ Росії під час рукостискання лідерів Росії та Китаю.

"Фото, зроблене російськими державними ЗМІ, підкреслює бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами", - прокоментувала з даного приводу Селі Ліллі.

На фото Володимир Путін тисне руку Сі Цзіньпіну. При цьому Путін, зріст якого складає 173 сантиметри, видається одного зросту із лідером Китаю, зріст якого складає 180 см.

Теми: Путін Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОРДЛО виступили за обговорення путінської версії миротворців на Донбасі 6 вересня 2017, 05:17
Путін: Трамп не моя наречена, а я не його жених 6 вересня 2017, 01:17
Путін: у КНДР траву їстимуть, але не відмовляться від ядерної програми 5 вересня 2017, 13:09
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР погрожує США новими "подарунками"
Верховна Рада витратила більше мільйона на прапор
Найголовніше за день
РФ направила проект резолюції про миротворців на Донбасі Генсеку ООН
Усі новини
Освіта

Чому діти не хочуть вчитися. 6 освітніх експертів про причини

Поради психолога

Як повернутись до школи? 14 порад батькам школярів