Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію
Рух транспорту поблизу Верховної Ради перекрито через акцію власників автомобілів із європейськими номерами.
Перекрито повністю вулицю Грушевського, затор на Європейській площі та Парковій алеї, повідомляють очевидці.
"Власники автомобілів на єврономерах з самого ранку стоять біля будівлі Верховної Ради. Рух біля парламенту заблоковано до Арсенальна", – пише рух "Чесно" у Twtter.
Власники автомобілів на євро номерах з самого ранку стоять біля будівлі @verkhovna_rada 🚘🚔Рух біля парламенту заблоковано до м.Арсенальна pic.twitter.com/eUAvMZb5cg— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
На акції присутні власники автівок із більшості міст України.
На акції біля @verkhovna_rada є власники автівок з більшості міст України 🚘🚍 pic.twitter.com/uDBW5I5dRG— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
Акція власників авто на єврономерах біля @verkhovna_rada pic.twitter.com/xHB7PqdeM4— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
"Чесно" уточнює, що рух біля Верховної Ради заблоковано на час акції.
Рух біля @verkhovna_rada заблоковано на час акції pic.twitter.com/VzSlkfMLdc— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
На Площі Слави також утворився затор.
Вулиці Лютеранська й Інститутська теж перекрито.
Рух транспорту заблоковано в усьому урядовому кварталі.
Рух біля @verkhovna_rada заблоковано на час акції pic.twitter.com/VzSlkfMLdc— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017
Мета акції, як заявляють організатори, – "домогтися від влади того, щоб українці могли купувати автомобілі на українських номерах за європейськими цінами", бо, мовляв, автівки в Україні "коштують в рази дорожче, ніж у Європі".
Тому вони закликали людей протестувати від 6-ї ранку 6 вересня під парламентом.
О 10 ранку має розпочатися засідання Верховної Ради.
Станом на 9:10 центр столиці – в заторах.
Олена Рощенко, УП
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