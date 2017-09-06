Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію

Рух транспорту поблизу Верховної Ради перекрито через акцію власників автомобілів із європейськими номерами.

Перекрито повністю вулицю Грушевського, затор на Європейській площі та Парковій алеї, повідомляють очевидці.

"Власники автомобілів на єврономерах з самого ранку стоять біля будівлі Верховної Ради. Рух біля парламенту заблоковано до Арсенальна", – пише рух "Чесно" у Twtter.

Власники автомобілів на євро номерах з самого ранку стоять біля будівлі @verkhovna_rada 🚘🚔Рух біля парламенту заблоковано до м.Арсенальна pic.twitter.com/eUAvMZb5cg — ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017

На акції присутні власники автівок із більшості міст України.

На акції біля @verkhovna_rada є власники автівок з більшості міст України 🚘🚍 pic.twitter.com/uDBW5I5dRG — ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017

"Чесно" уточнює, що рух біля Верховної Ради заблоковано на час акції.

На Площі Слави також утворився затор.

Вулиці Лютеранська й Інститутська теж перекрито.

Рух транспорту заблоковано в усьому урядовому кварталі.

Мета акції, як заявляють організатори, – "домогтися від влади того, щоб українці могли купувати автомобілі на українських номерах за європейськими цінами", бо, мовляв, автівки в Україні "коштують в рази дорожче, ніж у Європі".



Тому вони закликали людей протестувати від 6-ї ранку 6 вересня під парламентом.

О 10 ранку має розпочатися засідання Верховної Ради.

Станом на 9:10 центр столиці – в заторах.

Олена Рощенко, УП