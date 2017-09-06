Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію

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Середа, 6 вересня 2017, 09:13

Рух транспорту поблизу Верховної Ради перекрито через акцію власників автомобілів із європейськими номерами.

Перекрито повністю вулицю Грушевського, затор на Європейській площі та Парковій алеї, повідомляють очевидці.

"Власники автомобілів на єврономерах з самого ранку стоять біля будівлі Верховної Ради. Рух біля парламенту заблоковано до Арсенальна", – пише рух "Чесно" у Twtter.

На акції присутні власники автівок із більшості міст України.

"Чесно" уточнює, що рух біля Верховної Ради заблоковано на час акції.

На Площі Слави також утворився затор.

Вулиці Лютеранська й Інститутська теж перекрито.

Рух транспорту заблоковано в усьому урядовому кварталі.

Мета акції, як заявляють організатори, – "домогтися від влади того, щоб українці могли купувати автомобілі на українських номерах за європейськими цінами", бо, мовляв, автівки в Україні "коштують в рази дорожче, ніж у Європі".

Тому вони закликали людей протестувати від 6-ї ранку 6 вересня під парламентом.

О 10 ранку має розпочатися засідання Верховної Ради.

Станом на 9:10 центр столиці – в заторах.

 

Олена Рощенко, УП

Теми: акції Київ транспорт
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