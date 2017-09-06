Глава МЗС Німеччини – за зняття санкцій з РФ при досягненні перемир'я

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Середа, 6 вересня 2017, 09:49

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив за зняття санкцій з Росії ще до повного виконання мінських домовленостей.

Про це він заявив у вівторок під час зовнішньополітичного форуму соціал-демократів у місті Анклам, повідомляє Tagesspiegel.

"Імплементація Мінського мирного договору для України займе ще багато часу", - вважає міністр закордонних справ Німеччини.

"Немає сенсу чекати, лише коли він (мирний договір – Ред.) буде виконаний, ми знімемо санкції.  Давайте щонайменше досягнемо припинення вогню та відведемо важке озброєння, й тоді як винагороду знімемо санкції і допоможемо відбудовувати Східну Україну", - сказав Габріель.

Габріель вважає, це повинно стати вихідним пунктом для нової політики розрядки стосовно Росії.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без дотримання Мінських домовленостей ЄС не зніме санкції з Росії.

"Європейська правда"

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