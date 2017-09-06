Уряд Молдови наперекір Додону хоче відправити військових в Україну

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Середа, 6 вересня 2017, 10:54

Уряд Молдови наполягатиме на тому, щоб молдовські військові взяли участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Павло Філіп на засіданні кабміну, закликавши міністрів знайти можливість відправити молдовський контингент на навчання, повідомляє NewsMaker.

"Напередодні була скасована поїздка на навчання в Україні. До цього таким же чином були скасовані ще п'ять поїздок. Я вважаю, що підстав для цього немає", - заявив Філіп.

За його словами, якщо участь у навчаннях оплачується на 80% партнерами і організаторами, то відмова вже обійшлася Молдові в 5 млн леїв (понад 280 тисяч доларів).

"Нікому не потрібна нетренована армія. Я пропоную включити до порядку денного рішення уряду про участь наших військових у навчаннях", - заявив Філіп.

Нагадаємо, що напередодні президент Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у навчаннях в Україні.

Європейська правда

Теми: Молдова армія
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