Додон не пустить армію на навчання в Україні – попри слово уряду

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що призупиняє рішення уряду про участь молдовських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні, яке було схвалене урядом у середу, 6 вересня.

Про це з посиланням на NewsMaker повідомляє "Європейська правда".

Додон заявив, що вперше з моменту мого вступу на посаду вирішив скористатися своїм конституційним повноваженням і призупинити дію "актів уряду, які суперечать законодавству, до прийняття остаточного рішення Конституційним судом".

Додон вважає, що уряд порушив закон "Про державну безпеку", відповідно до якого участь армії Молдови у спільних навчаннях з військовими частинами інших держав поза межами країни затверджується головнокомандувачем Збройних сил, тобто президентом.

"Згідно з Конституцією, Молдова є нейтральною державою, а молдовські військовослужбовці, повторюю, не повинні брати участі у військових навчаннях, що проводяться під егідою будь-якого військового блоку. Разом з тим, ми не перешкоджатимемо участі молдовських військовослужбовців в миротворчих маневрах під егідою ООН", - додав Додон.

Президент Молдови пригрозив кримінальною відповідальністю тим, хто довів молдовську армію до нинішнього жалюгідного стану, "зруйнував майно збройних сил, інфраструктуру і продав озброєння".

Нагадаємо, що напередодні Додон заборонив молдовським військовим брати участь у військових навчаннях в Україні.

Однак, сьогодні уряд ухвалив рішення про участь молдовських військових у навчаннях. Прем'єр-міністр Павло Філіп зазначив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдовському контингенту брати участь в міжнародних військових.