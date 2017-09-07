Facebook про втручання у вибори в США: РФ купувала політичну рекламу в соцмережі

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Четвер, 7 вересня 2017, 01:20

У Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Про це йдеться в заяві директора служби безпеки Facebook Алекса Стамоса з приводу дослідження можливого втручання Росії у вибори в США.

Як наголошується в заяві, в період з червня 2015 року по травень 2017 року близько 470 фейкових облікових записів і сторінок поширили близько 3-х тисяч рекламних повідомлень, на це було витрачено 100 тисяч доларів США. Стамос стверджує, що сторінки були пов'язані одна з одною, і, ймовірно, діяли з Росії.

Згодом Facebook заблокував всі ці сторінки, так як в соцмережі заборонені фейкові облікові записи.

Стамос зазначив, що переважна більшість цих оголошень не зачіпала конкретно тему президентських виборів в США. Однак через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграцію, права на зброю.

Також повідомляється, що в ході цього аналізу Facebook виявив ще 2200 рекламних оголошень, на які було витрачено близько 50 тисяч доларів. Всі вони потенційно пов'язані з Росією. Наприклад, оголошення були розміщені з російськомовних облікових записів з американських IP-адресів.

"Ми поділилися нашими висновками з владою США, яка розслідує ці питання, і ми будемо продовжувати працювати з нею в міру необхідності", - йдеться в повідомленні.

Теми: Росія США facebook
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