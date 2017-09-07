Сайдік назвав дату наступної зустрічі в Мінську

31 перегляд
Четвер, 7 вересня 2017, 03:57

Чергове засідання контактної групи по Україні відбудеться в Мінську 20 вересня.

Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

"Після літньої перерви і початку нового навчального року, я відчуваю, тристороння контактна група зважилася дати новий імпульс нашій роботі, щоб гарантувати населенню якомога більш спокійну осінь. Наступна наша нарада буде тут 20 вересня", - заявив він.

За словами Сайдіка, на засіданні 6 вересня робоча група з економічних питань обговорила можливе поліпшення механізму платежів за постачання води в окремі райони Луганської області. Також йшлося про необхідність захисту ряду об'єктів життєво важливої ​​інфраструктури в зоні конфлікту.

В гуманітарній сфері продовжилося обговорення теми обміну утримуваних осіб.

"З настанням холодів ще більш актуальним є питання ремонту підходу до мосту в Станиці Луганській. Сторони повинні без передумови нарешті прийти до спільного рішення в інтересах цивільного населення", - підкреслив він.

Дискусії політичної підгрупи були спрямовані на обговорення питань забезпечення особливого статусу окремих районів Луганської та Донецької областей відповідно до мінських домовленостей, додав Сайдік.

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Спостерігачі ОБСЄ бачили, як під Луганськом їдуть танки 6 вересня 2017, 08:41
Київ вимагає повного припинення вогню на Донбасі 31 серпня 2017, 16:43
ОБСЄ відчитала Клімкіна за видворення російської журналістки 30 серпня 2017, 22:59
powered by lun.ua
Головні новини
Facebook про втручання у вибори в США: РФ купувала політичну рекламу в соцмережі
Найголовніше за день
На НПЗ Коломойського зіпсували 380 тисяч тонн державної нафти
Директор "Емпоріуму": Я не нищив графіті, це провокація
Усі новини
Космос

Повз Землю пролетів найбільший астероїд, який коли-небудь фіксувала NASA

Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення