Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики били з кулеметів і гранатометів

269 переглядів
Четвер, 7 вересня 2017, 06:26

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, з них 20 обстрілів були неприцільними. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В кінці минулої доби основна активність терористів продовжувала зберігатися на Приморському напрямку.

Так, після 18 годин бойовики 5 разів з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські позиції на підступах до Водяного. Під вогонь з цього ж озброєння потрапили українські опорні пункти біля Гнутового, Богданівки і Талаківки.

На Донецькому напрямку ввечері бойовики продовжили провокаційні обстріли українських укріплень на околицях Зайцевого. Також в кінці доби бойовики двічі били з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївській промзоні.

На Луганському напрямку близько 19 годин сепаратисти випустили 3 міни калібру 82 мм поблизу Малинового.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: 13 обстрілів, втрат у лавах ЗСУ немає 6 вересня 2017, 19:53
Окупанти активізувалися в секторі "М", сили АТО відкривали вогонь у відповідь 6 вересня 2017, 12:53
Українські військові отримають нову зимову форму 6 вересня 2017, 12:16
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 7 вересня. Квартирний скандал Сергія Лещенка та шоу-бізнес із політичним забарвленням
Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики били з кулеметів і гранатометів
Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США
Найголовніше за день
Усі новини
Хайп, хейт, зашквар

Історії закладів, які опинилися в епіцентрі Facebook-скандалів

Фото

Як Тарас Бичко фотографує дитинство, повсякдення та мрії