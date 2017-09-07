Росія готується до масштабної війни – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради 7 вересня.

"Нема поки що жодних ознак, аби Москва була готова відступити з Донбасу чи піти з Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу дедалі більше", - сказав президент.

Серед прикладів підготовки до війни він назвав російсько-білоруські навчання "Захід 2017".

"Під виглядом стратегічних командно-штабних навчань не виключається створення нових ударних угрупувань російських військ для вторгнення на територію України. 7 тисяч платформ із солдатами та технікою наблизилися та наближаються до наших кордонів. І немає жодних гарантій, що по завершенню маневрів це все повернеться в Росію", - сказав Порошенко.

Він додав, що саме через це Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Порошенко нагадав, що у 2014 році під прикриттям нібито забезпечення безпеки Олімпіади в Сочі Росія розгорнула угрупування для проведення спецоперації з захоплення Криму, а в липні 2001 року, після проведення навчань "Кавказ-2008" російські війська, замість повернутися у пункти постійної дислокації, напали на Грузію.

"Теперішні навчання, які триватимуть аж 2 місяці, набагато значно масштабніші. Очевидно, Кремль перевіряє, наскільки готові до великої війни з Заходом не лише російські збройні сили, але і вся Російська держава", - наголосив Порошенко.

Він процитував слова американського сенатора Джона Маккейна.

"Росія є більшою загрозою, ніж терористичні угрупування ісламської держави. У тих немає військових можливостей, технологій та прагнення правити світом. А у Росії є", - підсумував Порошенко.

Ірина Балачук, Українська правда