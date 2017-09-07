Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році

2087 переглядів
Четвер, 7 вересня 2017, 10:59
АПУ

Президент Петро Порошенко закликав депутатів скасувати депутатську недоторканність у 2020 році.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

"Закликаю внести і узгодити нарешті зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість", - сказав він.

"Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення із введенням його в дію 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради", - додав Порошенко.

Українська правда      

Теми: Порошенко недоторканність
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна йде на зближення з НАТО попри формальності – президент 7 вересня 2017, 11:08
Порошенко закликав Раду лишити підприємцям єдиний податок 7 вересня 2017, 10:56
Росія готується до масштабної війни – Порошенко 7 вересня 2017, 10:49
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко: Я ніколи не погоджуся на обрання президента парламентом
Президент пропонує зняти недоторканність з нардепів у 2020 році
Росія готується до масштабної війни – Порошенко
Порошенко розповів, як Україна увійде в ЄС
Усі новини
Культура

У Львові відкрили один з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи

Лінки тижня

Як робити круті фото на iPhone, історія Льодовикових періодів...