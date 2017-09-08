Жертвами урагану "Ірма" в США вже стали 4 людини

48 переглядів
П'ятниця, 8 вересня 2017, 04:07

Ураган "Ірма", який налетів на узбережжя країн Карибського басейну, убив чотирьох осіб на Віргінських островах США.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не відчуваємо оптимізму, що жертв не більше", - сказав по телефону з Нью-Йорка представник губернатора Віргінських островів Лонні Сурі, підтвердивши загибель чотирьох осіб.

Він сказав, що губернатор Кеннет Мапп говорив з президентом США Дональдом Трампом, який обіцяв підтримку федерального уряду у відповідь на кризу.

Повідомляється також, що ураган пошкодив інфраструктуру Віргінських островів, в тому числі велику лікарню.

Як повідомлялося, ураган "Ірма" вже повністю знищив острів Барбуда в Карибському морі. Він зніс 95% будівель, перевернув комунікаційну вежу і вирвав з корінням дерева.

Уже мінімум 8 осіб загинули і 23 травмовано на заморських територіях Франції.

Як відомо США оговтуються від наслідків урагану "Гарві", в результаті якого в штаті Техас загинули, щонайменше, 60 осіб.

Теми: стихійне лихо США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Збитки від урагану "Гарві" в Техасі оцінили у $150-180 мільярдів 4 вересня 2017, 03:47
У США сталися вибухи на хімзаводі після урагану й повені 31 серпня 2017, 14:11
Шторм у США забрав життя 35 людей 31 серпня 2017, 08:09
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за день
Запит на екстрадицію Саакашвілі розглядатиме Мін'юст – Сарган
Нардепи у четвер ввечері вервечкою їдуть на зустріч до Порошенка
Сину Шуфрича заборонили керувати автомобілем 2 місяці
Усі новини
Гогольfest

8 подій ювілейного Гогольfest, які не можна пропустити

900 кілометрів пішки

Як двоє львів’ян мандрують Україною від заходу до сходу