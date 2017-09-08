ФБР не знайшло доказів втручання Трампа у розслідування щодо РФ

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 05:13

ФБР не виявило будь-якого впливу Білого дому на розслідування про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей, повідомляє Reuters.

Виступаючи публічно вперше після того, як він був затверджений керівником Федерального бюро розслідувань, Рей також висловив упевненість в Роберты Мюллеры - спеціальному раднику, який веде розслідування про ймовірну змову команди Дональда Трампа з Росією.

"Я можу з упевненістю сказати, що я не виявив ніякого втручання в це розслідування", - сказав Рей.

Рей був призначений директором ФБР після того, як в травні його попередник Джеймс Комі був звільнений Трампом.

Пізніше Комі завив в Конгресі, що Трамп спробував змусити його відмовитися від розслідування ФБР стосовно колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Покази Комі викликали підозри, що Трамп намагався перешкодити правосуддю.

Білий дім неодноразово заперечував, що штаб Трампа вступав у змову з Росією під час передвиборної кампанії в США в 2016 році.

Рей також заявив, що відчуває "величезну повагу" до Мюллера, який також є колишнім директором ФБР. Він підкреслив, що Мюллер веде розслідування, а ФБР допомагає йому, надаючи агентів та іншу підтримку.

Директор ФБР підтвердив свою впевненість в січневій доповіді, складеній спецслужбами США, в якій стверджується, що Росія втрутилася у вибори в 2016 році, щоб допомогти Трампу перемогти.

"У мене немає причин сумніватися у висновках, до яких прийшли ці працьовиті люди, які зібрали ці дані", - сказав Рей.

Теми: США Росія Трамп
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