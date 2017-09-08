Сенцова могли перевести у колонію в Іркутську – правозахисниця

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 06:40

Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Про це написала російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова у facebook.

Свєтова повідомила, що "на днях" Сенцова перевели в Іркутську колонію суворого режиму, ймовірно, ІК-19, але наразі цю інформацію російські органи не підтвердили.

"Олега Сенцова цілком ймовірно перевели з Якутська в Іркутську колонію суворого режиму. Ось уже два дні прес Служба ФСВП відмовляється це підтвердити. ОНК по Іркутській області теж ніяк не можуть це перевірити", - написала вона.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Теми: Сенцов політв'язні Росія
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