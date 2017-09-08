В Слов’янську затримали підозрюваних у співпраці з ОРДЛО

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:36

7 вересня прикордонники затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють в причетності до бойовиків ОРДО.

Про це повідомила на своєму сайті Держприкордонслужба.

"Учора в місті Слов’янськ  в результаті реалізації оперативної інформації оперативним підрозділом Держприкордонслужби спільно з співробітниками Національної поліції в Донецькій області затримано громадянина України 1981 року народження, причетного до бандформувань", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що 2014 року чоловік проходив військову службу в бойовиків ОРДО.

Щодо уродженця Слов’янська відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зараз вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Окрім того прикордонники повідомили, що 7 вересня на КПВВ "Гнутове" виявили українку 1951 року народження, яка співпрацювала з бойовиками ОРДО.

"Жінку прикордонники Донецького загону виявили під час проведення контрдиверсійних заходів", - зазначили прикордонники.

Прикордонники передали затриману Нацполіції.

Українська правда

Теми: Донбас війна
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