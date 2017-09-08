У Києві обстріляли Porsche: двоє поранених

12934 перегляди
П'ятниця, 8 вересня 2017, 15:41

Близько 15:00 на вулиці Дегтярівській, 38  у Києві невідомі обстріляли Porsche, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.  

Про це "Українській правді" повідомив очевидець.

"Невідомі обстріляли авто з номерами, де чотири п’ятірки. Дегтярівська, 38. Нападники утекли в напрямку метро "Берестейська"", - розповів співрозмовник. 

 
Фото 112.ua

Пізніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці, які виїхали на виклик, на вулиці Білоруській виявили автомобіль "Опель" з автоматом на сидінні.

"Згодом з медцентру на Бердичівській надійшло повідомлення, що до них звернулись 2 людей з вогнепальними пораненнями. Виїхали туди", - сказала Блищик.

За даними ДТП.kiev.ua, спочатку сіре авто польської реєстрації з номером RSTWE36 зіткнулось з "Porsche" (номер АА5555ЕМ), потім з нього обстріляли "Porsche" і втекли. 

 
Фото dtp.kiev.ua
 
Фото dtp.kiev.ua

Наразі на місці працюють правоохоронці, опитують свідків та з’ясовують місце розташування камер відеонагляду, які могли зафіксувати перебіг подій.

Ірина Балачук, Українська правда

Теми: Київ кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Для чого Києву велоконцепція? 7 вересня 2017, 17:52
Прокуратура хоче відсудити в Ахметова частину "Київенерго" 7 вересня 2017, 15:04
7 вересня в Києві обмежать рух транспорту 7 вересня 2017, 07:05
powered by lun.ua
Головні новини
Клімкін: кремлівський варіант залучення миротворців – шизофренія
Луганщині повернули світло
У Києві обстріляли Porsche: двоє поранених
До викраденого Гриба не пускають адвоката
Усі новини
Від творців

Бренд одягу з авіаційною тематикою від студентів НАУ

Відданість

Собака Джорджа Майкла так сумує, що оселилась на місці пам'яті господаря