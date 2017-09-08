У Києві обстріляли Porsche: двоє поранених
Близько 15:00 на вулиці Дегтярівській, 38 у Києві невідомі обстріляли Porsche, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.
Про це "Українській правді" повідомив очевидець.
"Невідомі обстріляли авто з номерами, де чотири п’ятірки. Дегтярівська, 38. Нападники утекли в напрямку метро "Берестейська"", - розповів співрозмовник.
Пізніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці, які виїхали на виклик, на вулиці Білоруській виявили автомобіль "Опель" з автоматом на сидінні.
"Згодом з медцентру на Бердичівській надійшло повідомлення, що до них звернулись 2 людей з вогнепальними пораненнями. Виїхали туди", - сказала Блищик.
За даними ДТП.kiev.ua, спочатку сіре авто польської реєстрації з номером RSTWE36 зіткнулось з "Porsche" (номер АА5555ЕМ), потім з нього обстріляли "Porsche" і втекли.
Наразі на місці працюють правоохоронці, опитують свідків та з’ясовують місце розташування камер відеонагляду, які могли зафіксувати перебіг подій.
Ірина Балачук, Українська правда
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