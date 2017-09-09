В Україні стартували вибори у 201 об'єднаній тергромаді

Виборчий процес стартував у 201 об’єднаній територіальній громаді, де 29 жовтня відбудуться вибори голів та місцевих рад.

Як повідомили у громадській мережі ОПОРА, активісти розпочали кампанію з довготермінового та короткотермінового спостереження за виборами в ОТГ.

Вибори охоплять усі області України, зокрема у Вінницькій області обиратимуть голів та місцеві ради у 9 ОТГ, у Волинській - в 19, у Дніпропетровській – 19, у Донецькій – 2, у Житомирській - 13, у Закарпатській – 1, у Запорізькій – 10, в Івано-Франківській - 8, у Київській - 4, у Кіровоградській – 6, у Луганській – 4, у Львівській – 8, у Миколаївській – 1, в Одеській – 11, у Полтавській – 12, у Рівненській – 5, у Сумській – 9, у Тернопільській – 4, у Харківській – 7, у Херсонській – 10, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 14, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 14.

Під час виборів у 24 областях працюватимуть 69 довготермінових спостерігачів.