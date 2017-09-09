В Україні стартували вибори у 201 об'єднаній тергромаді
Виборчий процес стартував у 201 об’єднаній територіальній громаді, де 29 жовтня відбудуться вибори голів та місцевих рад.
Як повідомили у громадській мережі ОПОРА, активісти розпочали кампанію з довготермінового та короткотермінового спостереження за виборами в ОТГ.
Вибори охоплять усі області України, зокрема у Вінницькій області обиратимуть голів та місцеві ради у 9 ОТГ, у Волинській - в 19, у Дніпропетровській – 19, у Донецькій – 2, у Житомирській - 13, у Закарпатській – 1, у Запорізькій – 10, в Івано-Франківській - 8, у Київській - 4, у Кіровоградській – 6, у Луганській – 4, у Львівській – 8, у Миколаївській – 1, в Одеській – 11, у Полтавській – 12, у Рівненській – 5, у Сумській – 9, у Тернопільській – 4, у Харківській – 7, у Херсонській – 10, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 14, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 14.
Під час виборів у 24 областях працюватимуть 69 довготермінових спостерігачів.
Також в ОПОРі повідомили, що представники організації намагалися подати клопотання на дозвіл спостерігати на перших виборах в об’єднаних громадах, але "у ЦВК нас не чекали та клопотання подати не змогли".
Як відомо, перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об’єднаних територіальних громадах з 19 областей відбулися 30 квітня 2017 року.
Згідно з календарним планом, який затвердила ЦВК, 25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах, які відбудуться 29 жовтня.
Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 жовтня включно.
До 5 жовтня включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів. До 11 жовтня ТВК мають затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі.
На виборах передбачено 4506 виборчих округів, на проведення виборів передбачено понад 55 млн. гривень.
Українська правда
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