Україна представить на Генасамблеї ООН "низку ініціатив" щодо агресії РФ

На 72-й сесії Генасамблеї ООН Україна готується представити низку ініціатив, які стосуються російської агресії.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Є ще низка ініціатив, які я не хочу зараз називати, щоб "не розкривати всі карти" заздалегідь для нашого колишнього стратегічного партнера. Але вони (російська сторона – ред.) мусять бути впевнені в тому, що на їхньому шляху буде чимало несподіванок", - зазначив він.

За словами Єльченка, "це безліч питань".

"Генасамблея має шість головних комітетів, які охоплюють сфери економіки, прав людини, міжнародного права, інформації, і в кожній з них можна знайти багато моментів, які Москва або порушила, або просто не виконує. Звичайно, це все стосуватиметься агресії РФ проти України", - додав він.

Разом з тим, Єльченко відзначив зміну стилю поведінки російської делегації в ООН із призначенням нового постійного представника Василя Небензі замість померлого Віталія Чуркіна.

"Говорити про зміну тактики мабуть ще рано, новий постпред Росії працює лише місяць. Однак помітно, що дуже різко змінився стиль, і я сказав би, на краще. Це звичайно не означає зміни позиції Росії, але немає того нахабства й неприхованої злості по відношенню до України, яку постійно з величезним задоволенням демонстрував покійний пан Чуркін", - сказав представник України в ООН.

Єльченко висловив сподівання, що це приведе "і до певної зміни тактики в позитивному ключі для нас".

Українська правда