Сенцова таки етапували до Іркутська

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов доправлений до СІЗО Іркутська.

Про це заявили у Громадській спостережній комісії Іркутська, повідомляє сайт Ради правозахисників Іркутська.

Як розповів правозахисникам сам Сенцов, причину переводу з колонії у Якутії до СІЗО Іркутська він не знає.

Згідно з повідомленням, наразі Сенцов перебуває "на підвалі "червоного" корпусу іркутської в'язниці - в одиночній камері".

Як повідомляє ОНК, умови у камері "хороші, камера після свіжого ремонту, чиста, суха".

"Олег почувається добре, передавав всім привіт", - повідомляють правозахисники.

Як відомо, раніше російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова повідомила, що Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Українська правда