У сутичках з поліцією в Каталонії постраждали вже 337 людей

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Неділя, 1 жовтня 2017, 15:57

Кількість постраждалих під час сутичок в день референдуму в Каталонії зросла до 337 людей.

Про це заявив речник уряду Каталонії Жорді Турулл, йдеться у повідомленні в Твіттері женералітату.

"У сутичках поранені 337 людей" - йдеться у повідомленні.

Турулл порадив постраждалим звернутися до поліції Каталонії для надання свідчень.

 
фото: El Mundo

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.Раніше повідомлялося про 38 поранених серед мирного населення і 11 постраждалих силовиків.

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни.

На окремих дільницях дійшло до сутичок і поранень. Лідер Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанський уряд у невиправданому насильстві і заявив, що поліція стріляє у людей гумовими кулями.

Загалом у день референдуму відкриті і працюють 73% виборчих дільниць. Уряд дозволив виборцям голосувати на будь-якій дільниці.

Європейська правда

Теми: Іспанія референдум
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