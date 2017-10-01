Прем'єр Іспанії: Референдум про незалежність Каталонії не відбувся, потрібен діалог

Голова уряду Іспанії Мар’яно Рахой після закриття дільниць для голосування в Каталонії виступив з екстреним зверненням до нації.

Фрагменти його промови наводить El Pais.

Протягом виступу Рахой кілька разів заявив про категоричне невизнання результатів голосування.

"Сьогодні в Каталонії не відбулося референдуму про самовизначення", - наголосив зокрема він.

Голова уряду Іспанії нагадав, що офіційний Мадрид завжди дотримувася саме такої позиції щодо референдуму. "Уряд весь час наполягав, що цей референдум не відбудеться, вони – ті хто просували цей виклик – знали це весь час. Вони припускали це на минулому тижні та дуже чітко визнали це вчора та відзначили сьогодні, що референдум був незаконним. Попри це, вони вирішили йти далі", - описав Рахой своє бачення подій в Каталонії.

Також Мар’яно Рахой висловив впевненість, що мешканці Каталонії переважно не хотіли відокремлення від Іспанії.

"Переважна більшість каталонців не бажали брати участь у цьому переписі сепаратистів, і це – безспірний факт", - вважає прем’єр.

Він також висловився на захист представників силових структур, які "просто виконували свою роботу".

Водночас, Рахой заявив про готовність до діалогу з Каталонією. "Я не закриватиму жодні двері. Я завжди пропонував діалог, але в рамках закону", - заявив він, не уточнивши, чи готовий в принципі обговорювати можливість від’єднання Каталонії.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про від’єднання. Мадрид оголосив голосування незаконним та намагався його зупинити за допомогою силовиків. За даними місцевої влади, внаслідок сутичок активістів з поліцією постраждали сотні людей. Надвечір офіційно оголошена кількість постраждалих перевищила 700 людей.

Європейська правда