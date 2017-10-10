Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 00:17

Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Пашковського з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №312/2017.

Пашковський був призначений на цю посаду 20 березня 2014 року указом, на той час, в.о. президента України Олександра Турчинова.

Теми: розвідка звільнення президент
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