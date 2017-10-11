СБУ затримала двох громадян, що готували теракти у Маріуполі

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Середа, 11 жовтня 2017, 15:26

9 жовтня Служба безпеки України затримала 2 громадян України, які готували теракти у місті Маріуполь.

Про це на брифінгу 11 жовтня заявив голова СБУ Василь Грицак.

"9 жовтня СБУ було затримали двох громадян України, які на замовлення "МГБ ДНР" готували терористичні акти у Маріуполі", - сказав він.

За словами Грицака, таким чином СБУ вдалося попередити низку терактів, першим з яких мав стати теракт на залізничній стації "Маріуполь" по відношенню до пасажирів потяга "Маріуполь-Київ".

"Ціллю злочинців на цей раз були не військові об’єкти, а місця масового скупчення людей. Завдання диверсанти отримували від представників "МГБ ДНР"", - додав Грицак.

Організатором диверсійної групи став бойовик ДНР Дмитро Забудський, який воював у складі так званої ДНР. Він отримав завдання підібрати диверсійну групу з числа знайомих.   

 

"За задумом російських спецслужб, теракти мали провести для дестабілізації ситуації у Маріуполі, в зона АТО і по всій території України, щоб показати неспроможність українських правоохоронців забезпечити безпеку громадян", - сказав Грицак.

Він підкреслив, що за теракти злочинцям обіцяли заплатити від 3 до 5 тисяч доларів.

СБУ вдалося задокументувати весь алгоритм підготовки до злочину. У затриманих вилучили 2 протипіхотні міни "МОН-50" з дистанційним приводом.

"Вони проводили розвідку вокзалу, прилеглої території, військової комендатури на вокзалі, а також так званого ларька для атошників, куди полюбляють ходити на каву учасники АТО", - розповів Грицак.  

Наразі затримані дають свідчення.

Ірина Балачук, УП  

Теми: СБУ теракт Маріуполь
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