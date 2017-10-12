Маккейн обурений затримкою у впровадженні нових санкцій проти РФ

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Четвер, 12 жовтня 2017, 08:48

Американські сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін висловили обурення тим, що адміністрація президента США все ще не ввела нові санкції проти Росії.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів.

"Затримка ставить під сумнів прихильність адміністрації Трампа закону про санкції, який був підписаний більше двох місяців тому, після місяців публічних дебатів та переговорів в Конгресі. У них було достатньо часу, щоб вжити необхідних заходів", - йдеться у заяві.

Також сенатори дорікнули Білому дому за відсутність дипломатичних зусиль щодо збільшення тиску на Москву.

"Ми написали адміністрації 28 вересня, настійно закликаючи їх розробити надійний і всебічний план впровадження усіх аспектів закону. Ми знову вимагаємо, щоб адміністрація відповіла на наш лист", - йдеться у заяві.

Зазначається, що до 1 жовтня Білий дім повинен був, згідно з підписаним законом, ввести нові санкції проти Росії у сфері оборони та розвідки.

"Європейська правда"

Теми: санкції США Росія
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