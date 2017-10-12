На Закарпатті перекинувся автобус із збірною України з самбо

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Четвер, 12 жовтня 2017, 10:41

11 жовтня ввечері в Закарпатській області потрапив у ДТП автобус, який віз до Сербії збірну України з самбо.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21:00 на 703-му км автошляху "Київ-Чоп" в районі села Латірка Воловецького району.

За попередніми даними, водій автобусу Mercedes Irizar, який здійснював рейс з Києва до Сербії та перевозив 38 членів команди збірної України з самбо, не впорався з керуванням та допустив його перекидання в кювет.

В результаті ДТП отримав травму один з пасажирів, 18-річний мешканець міста Нікополь Дніпропетровської області.

Його каретою швидкої було госпіталізовано Воловецької центральної районної лікарні.

 
 

Українська правда

Теми: ДТП спорт Закарпаття надзвичайна подія
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