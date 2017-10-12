Україна переконала Туреччину закрити порти для суден з Криму – ГПУ

Після візиту генпрокурора Юрія Луценко до Туреччини, ця країна заборонила судам з Криму заходити до турецьких портів.

Про це повідомила у Facebook речник голови ГПУ Лариса Сарган.

За її словами, за результатами візиту Луценка до Анкари 6 жовтня керівництво Палати судноплавства Туреччини спрямувало своїм морським перевізникам та керівництву портів циркулярного листа з вимогою "вжити запобіжні заходи з урахуванням зовнішньої політики нашої країни, пов’язаної з обмеженнями, накладеними на заходи суден у порти Криму".

"Турецьким портам, морським агентам, операторам та судновласникам офіційно повідомляється про те, що "судна, що прибувають з Криму і його портів, не пропускаються до Туреччини, а дозвіл на відплиття з портів цього регіону не надається", - цитує Сарган.

Крім того, пише речниця, в країні запроваджується жорстка система контролю суден, зокрема їхньої документації.

А керівництво портів зобов'язують вимагати від суден доказів, що останньою точкою їхнього відбуття не був кримський порт і вони не прямують до Криму. А порти не мають права оформлювати мита, портові та торгові документи, що мають на собі позначку "Крим".

"Запровадження такої процедури є наслідком поширеної практики, коли судна-порушники останнім часом масово вказують турецьким морським та портовим органам неправдиву інформацію про порти призначення", - пояснюються у листі причини запроваджених заходів.

За словами Сарган, ці правила поширюються на усі без винятку судна, незважаючи на їхніх власників, прапори країн і завантаженість.

Вона нагадала, що наприкінці вересня Луценко в ході візиту до Анкари провів низку офіційних зустрічей в міністерстві юстиції Туреччини та з головним прокурором Анкари.

"Сторони обговорювали правову взаємодію і співпрацю щодо запобігання та припинення постійних порушень Росією норм міжнародного морського права, а також незаконні морські зв'язки із окупованим Кримом", - зазначила речниця генпрокурора.

Українська правда