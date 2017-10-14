Новим главою ЮНЕСКО обрано француженку Одрі Азуле

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Субота, 14 жовтня 2017, 00:32

Новим генеральним директором Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) обрано колишнього міністра культури Франції Одрі Азуле.

Про це пише DW.com.

На виборах у виконкомі ЮНЕСКО 13 жовтня 45-річна Азуле лише незначно випередила за голосами свого конкурента з Кувейту - Хамада бін Абдулла аль-Кауарі.

На підтримку француженки єврейського походження проголосували 30 членів виконкому, кандидатуру аль-Кауарі підтримали 28 осіб. Результати голосування мають бути затверджені на Генеральній асамблеї ЮНЕСКО, яка відбудеться 10 листопада.

Одрі Азуле замінить болгарку Ірину Бокову, яка очолювала ЮНЕСКО протягом восьми років. Правління Бокової було затьмарене фінансовими проблемами і критикою з приводу прийняття до складу організації Палестинської автономії в якості повноправного члена.

Як повідомлялося, США та Ізраїль оголосили про вихід зі складу ЮНЕСКО, пославшись на "антиізраїльський крен" цієї організації.

Теми: культура Ізраїль США
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