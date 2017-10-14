Тимошенко заявила про намір балотуватися на пост президента
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.
Таку заяву народний депутат зробила в ефірі телеканалу NewsOne.
"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб країну поставити на ноги", - заявила Тимошенко.
При цьому вона зазначила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посту президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не привело.
"Я більше нікому не довірю цю справу", - підкреслила нардеп.
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