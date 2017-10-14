Тимошенко заявила про намір балотуватися на пост президента

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Субота, 14 жовтня 2017, 02:11

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.

Таку заяву народний депутат зробила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб країну поставити на ноги", - заявила Тимошенко.

При цьому вона зазначила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посту президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не привело.

"Я більше нікому не довірю цю справу", - підкреслила нардеп.

Теми: Тимошенко
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