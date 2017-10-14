АТО: На Покрову бойовики активізувалися на Приморському напрямку

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Субота, 14 жовтня 2017, 19:07

У зоні проведення АТО бойовики активізували обстріли сил ЗСУ на приморському напрямку та порушили перемир’я 12 разів, бойових втрат серед українських військових немає.

Про це ввечері 14 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Біля Талаківки та Гнутового бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Павлополя застосовували протитанковий гранатомет. 

На луганському напрямку з гранатометів було обстріляно сили АТО біля Новоолександрівки та Попасної. 

На донецькому напрямку зафіксовано лише один обстріл по Авдіївці з піхотного озброєння.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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