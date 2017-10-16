Гейлі: КНДР – це та ситуація, якій ми намагаємося запобігти в Ірані

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 05:26

США залишаться в ядерный угоді з Іраном, якщо Конгрес здійснить відповідні заходи.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі в інтрев'ю телеканалу NBC.

"Я думаю, що зараз ви побачите, що ми залишимося в угоді", - сказала вона.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо поліпшити ситуацію", - додала Гейлі. "І це мета. Тому я думаю, що зараз ми знаходимося в угоді, щоб побачити, як ми можемо зробити її краще... Ми не виходимо з угоди. Ми просто намагаємося зробити ситуацію краще, щоб американські люди відчували себе безпечніше".

Вона також згадала Північну Корею як приклад тієї ситуації, якої вони намагаються уникнути з Іраном, заявивши: "Основна причина, через яку ми дивимося на цю угоду з Іраном, пов'язана з Північною Кореєю".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, який регулює контроль за виконанням Іраном угоди.

Теми: Іран КНДР США ядерна зброя
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