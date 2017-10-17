Гройсман закликав нардепів дати старт медичній реформі

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 09:21

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає народних депутатів ухвалити законопроекти, які розпочнуть реформування медичної сфери.

"Починається пленарний тиждень, і я бачу одну найголовнішу задачу – дати старт медичній реформі", – написав він у Facebook і Twitter у вівторок вранці.

"Ми маємо забезпечити якісні послуги в наших лікарнях. Ми маємо гарантувати громадянам, що держава справді буде платити за кожне їх лікування. Ми маємо нарешті дати змогу лікарям офіційно отримувати достойні зарплати. І ми можемо це зробити, ухваливши законопроекти 6327 та 6604 на цьому тижні", – заявив прем’єр.

Він наголосив, що за "консервацію" чинної системи Україна платить життями людей.

"Я звертаюся до кожного народного депутата та закликаю об’єднатися, щоб розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я в країні", – заявив Гройсман.

Зі свого боку, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook: "Сьогодні маємо розпочати розгляд медреформи. Її блокують фармацевтична і інші навколомедичні мафії, які роками наживаються на пацієнтах, як піявки, викачуючи з хворого останню копійку".

"В Україні давно немає безкоштовної медицини. Потрібно створити медицину якісну і доступну. Доступ до сучасної медицини точно хвилює кожного українця. Маємо змінити цю сферу".

А виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала у Twitter, що це – "історичний тиждень у сфері охорони здоров‘я України".

Як відомо, 17 жовтня Верховна Рада планує розглянути законопроекти, необхідні для старту медичної реформи.

Раніше цього року парламент запустив освітню та пенсійну реформу.

Теми: медицина здоров'я Верховна Рада реформи Гройсман
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