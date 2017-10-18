"ДНРівці" посадили на 19 років жителя Дебальцевого "за шпигунство"

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Середа, 18 жовтня 2017, 08:51

На захопленій частині Донецької області жителя Дебальцевого засудили на 19 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві для української влади і незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляється на сепаратистському сайті так званої "Генеральної прокуратури ДНР".

За даними бойовиків, "у липні 2014 року Р. дав згоду співробітнику Дебальцевського МВ ГУМВС України у Донецькій області, що діє в інтересах іноземної розвідки, збирати і передавати за грошову винагороду відомості про особовий склад, озброєння, кількість та дислокацію військової техніки для використання їх проти безпеки ДНР".

"Виконуючи отримане завдання, в листопаді 2014 року Р. виявив в м. Дебальцеве двох добровольців народного ополчення ДНР, які виконували бойові завдання, про що за допомогою телефонного зв'язку повідомив співробітнику поліції України. В подальшому, зазначені добровольці народного ополчення пропали безвісти", – заявляє т.зв. "ДП ДНР".

"У березні 2015 року Р. збирав і фіксував інформацію про кількість і місця дислокації військової техніки, чисельності особового складу та озброєнь. Зібрані відомості злочинець збирався передати особі, яка діє в інтересах іноземної розвідки, однак дорогою  до Артемівська був затриманий співробітниками правоохоронних органів ДНР", – йдеться в повідомленні.

"Крім того, Р. в процесі своєї незаконної діяльності організував схованку, в якій незаконно зберігав зброю і боєприпаси", – додається у ньому.

Так званий "військовий трибунал" визнав громадянина Р. винним у шпигунстві і незаконному зберіганні зброї.

Теми: Донбас шпигунство
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