Прем’єр Іспанії за день до дедлайну закликав лідерів Каталонії відступити

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Середа, 18 жовтня 2017, 14:27

За день до вставленого Мадридом дедлайну прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав лідерів Каталонії відступити від прагнення здобути незалежність для регіону.

Із таким зверненням Рахой виступив у середу перед депутатами іспанського парламенту, повідомляє Associated Press.

Прем’єр Іспанії закликав каталонського лідера Карлоса Пучдемона "діяти розсудливо" і прислухатися до інтересів усіх іспанців і каталонців.

Звернувшись до однопартійців Пучдемона, Рахой сказав, що вони повинні намагатися переконати каталонського лідера "не створювати більше проблем".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії висунув Пучдемону ультиматум: до 10 ранку четверга 19 жовтня чітко роз’яснити, проголосив він незалежність регіону чи ні, підписавши 10 жовтня разом з іншими каталонськими лідерами декларацію про незалежність.

Якщо каталонська влада підтвердить проголошення незалежності, уряд у Мадриді погрожує застосувати статтю 155 Конституції, що передбачає призупинення самоуправління Каталонії.

Глава каталонського уряду Карлос Пучдемон опинився під тиском ключових союзників та вулиці, які вимагають однозначного проголошення незалежності.

Європейська правда

Теми: Іспанія Каталонія референдум
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