Прокуратура звільнила узбецького опозиційного журналіста

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Середа, 18 жовтня 2017, 16:57

Прокуратура ухвалила рішення звільнити з-під варти узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова, який шукає політичного притулку в Україні.

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на слова адвокат журналіста Олексія Федорова.

"Він вже дома. Його звільнили сьогодні після обіду, вже десь близько 13 години ми його забрали", – сказав адвокат.

За словами Федорова, стан здоров’я Охунжонова погіршився.

В ІМІ також додали, що іншої інформації адвокат не зміг сказати, оскільки ще не має на руках рішення про звільнення.

28 вересня суд у Києві арештував на 40 днів журналіста з Узбекистану Нарзулло Охунжонова, який шукає політичного притулку.

Відомо, що журналіст перебуває в Україні з дружиною та п'ятьма дітьми.

Виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк розповіла, що журналіста затримали, оскільки він був у списку Інтерполу. Узбекистан подав міжнародний ордер на Охунжонова за звинуваченням у шахрайстві.

Натомість адвокат арештованого каже, що той втік з Узбекистану, аби уникнути політичних переслідувань за свої статті, в яких, за інформацією Комітету із захисту журналістів, він критикує "авторитарну владу Узбекистану".

10 жовтня ІМІ подав до ГПУ та АП звернення щодо справи Охунжонова.

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