Прокуратура звільнила узбецького опозиційного журналіста
Прокуратура ухвалила рішення звільнити з-під варти узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова, який шукає політичного притулку в Україні.
Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на слова адвокат журналіста Олексія Федорова.
"Він вже дома. Його звільнили сьогодні після обіду, вже десь близько 13 години ми його забрали", – сказав адвокат.
За словами Федорова, стан здоров’я Охунжонова погіршився.
В ІМІ також додали, що іншої інформації адвокат не зміг сказати, оскільки ще не має на руках рішення про звільнення.
28 вересня суд у Києві арештував на 40 днів журналіста з Узбекистану Нарзулло Охунжонова, який шукає політичного притулку.
Відомо, що журналіст перебуває в Україні з дружиною та п'ятьма дітьми.
Виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк розповіла, що журналіста затримали, оскільки він був у списку Інтерполу. Узбекистан подав міжнародний ордер на Охунжонова за звинуваченням у шахрайстві.
Натомість адвокат арештованого каже, що той втік з Узбекистану, аби уникнути політичних переслідувань за свої статті, в яких, за інформацією Комітету із захисту журналістів, він критикує "авторитарну владу Узбекистану".
10 жовтня ІМІ подав до ГПУ та АП звернення щодо справи Охунжонова.
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