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Прокуратура освободила узбекского оппозиционного журналиста

Среда, 18 октября 2017, 16:57

Прокуратура приняла решение освободить из-под стражи узбекского журналиста Нарзулло Охунжонова, который ищет политического убежища.

Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на слова адвокат журналиста Алексея Федорова.

"Он уже дома. Его освободили сегодня после обеда, уже где-то около 13 часов мы его забрали", - сказал адвокат.

По словам Федорова, состояние здоровья Охунжонова ухудшилось.

В ИМИ также добавили, что другой информации адвокат не смог сказать, поскольку у него еще нет на руках решения об освобождении.

28 сентября суд в Киеве арестовал на 40 дней журналиста из Узбекистана Нарзулло Охунжонова, который ищет политического убежища.

Известно, что журналист находится в Украине с женой и пятью детьми.

Исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк рассказала, что журналиста задержали, поскольку он был в списке Интерпола. Узбекистан подал международный ордер на Охунжонова по обвинению в мошенничестве.

Зато адвокат арестованного говорит, что он бежал из Узбекистана, чтобы избежать политических преследований за свои статьи, в которых, по информации Комитета по защите журналистов, он критикует "авторитарную власть Узбекистана".

10 октября ИМИ подал в ГПУ и АП обращение по делу Охунжонова.

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